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Байден і Зеленський спілкуються "регулярно й часто" – Кірбі

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 22:19
Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто – Кірбі
Володимир Зеленський і Джо Байден у Вашингтоні, фото ОПУ

Президент США Джо Байден має доволі регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським, але плани на найближчу розмову невідомі.

Джерело: представник Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони розмовляють регулярно й часто".

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Деталі: Кірбі зазначив, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. 

Він наголосив, що лідери США й України комунікують регулярно.

Цьому передувало: 3 травня Адміністрація президента Росії заявила, що Україна під керівництвом США вчинила атаку безпілотниками на Кремль – і в Києві, і в Вашингтоні це заперечили. 

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Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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