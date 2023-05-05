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Експрезидент США Клінтон: У 2011 році я розумів, що напад Путіна на Україну - питання часу

П'ятниця, 5 травня 2023, 13:28

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що ще у 2011 році зрозумів неминучість нападу президента РФ Владіміра Путіна на Україну.

Слова Клінтона наводить видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами колишнього глави Білого дому, після "холодної" зустрічі з Путіним у швейцарському Давосі він зрозумів, що російський напад на Україну – це "питання часу".

Клінтон пригадує, що під час цієї зустрічі Путін відкинув Будапештський меморандум, укладений його попередником Борисом Єльциним за посередництва США, який передбачав повагу до територіальної цілісності України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу.

"Володимир Путін сказав мені в 2011 році – за три роки до того, як він захопив Крим, – що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: "Я не згоден з нею. І я її не підтримую. І я не зв'язаний нею". І я знав, що з того дня це (напад на Україну. – Ред.) було лише питанням часу", – сказав він.

Нагадаємо, у квітні Клінтон заявляв, що шкодує через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР.

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У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.

Теми: СШАКлінтонПутін
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