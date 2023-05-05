Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік

П'ятниця, 5 травня 2023, 17:24

Німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів і заявив про плани виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Як пише "Європейська правда", про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

Rheinmetall вже є найбільшим західним виробником боєприпасів, який виробляє 450 тисяч снарядів на рік.

"Ми можемо розширити наше виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік", – уточнив Паппергер.

Він додав, що можливе розширення виробництва артилерійських снарядів займе деякий час. Його вартість Паппергер оцінює у 200-250 мільйонів євро.

Нагадаємо, 3 травня ЄС після тижнів суперечок погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро. 

Детально про це читайте у статті Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе

ВІДЕО ДНЯ
Теми: арміяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
армія
Німеччині слід долучитися до створення "морської коаліції" для України - Резніков
Новий випуск УП.Чат: контрнаступ, доплата 30 тис грн військовим, викрадення дітей
Священник має вийти з УПЦ МП, щоб стати військовим капеланом – Держетнополітики
Останні новини
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
04:49
Доходи РФ від нафти і газу впали на понад 50%
Усі новини...
Реклама: