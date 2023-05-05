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В Rheinmetall заявили о планах производить для Украины до 600-700 тысяч снарядов в год

Пятница, 5 мая 2023, 17:24

Немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов и заявил о планах производить до 600 тысяч снарядов в год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов, который производит 450 тысяч снарядов в год.

"Мы можем расширить наше производство до 600 – 700 тысяч артиллерийских снарядов в год", – уточнил Паппергер.

Он добавил, что возможное расширение производства артиллерийских снарядов займет некоторое время. Его стоимость Паппергер оценивает в 200-250 миллионов евро.

Напомним, 3 мая ЕС после недель споров согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро.

Подробно об этом читайте в статье Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя

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Темы: армияГермания
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