Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Rheinmetall заявили о планах производить для Украины до 600-700 тысяч снарядов в год

Пятница, 5 мая 2023, 17:24

Немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов и заявил о планах производить до 600 тысяч снарядов в год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов, который производит 450 тысяч снарядов в год.

Реклама:

"Мы можем расширить наше производство до 600 – 700 тысяч артиллерийских снарядов в год", – уточнил Паппергер.

Он добавил, что возможное расширение производства артиллерийских снарядов займет некоторое время. Его стоимость Паппергер оценивает в 200-250 миллионов евро.

Напомним, 3 мая ЕС после недель споров согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно об этом читайте в статье Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя

Темы: армияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
армия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: