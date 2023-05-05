В Rheinmetall заявили о планах производить для Украины до 600-700 тысяч снарядов в год
Немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов и заявил о планах производить до 600 тысяч снарядов в год.
Как пишет "Европейская правда", об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов, который производит 450 тысяч снарядов в год.
"Мы можем расширить наше производство до 600 – 700 тысяч артиллерийских снарядов в год", – уточнил Паппергер.
Он добавил, что возможное расширение производства артиллерийских снарядов займет некоторое время. Его стоимость Паппергер оценивает в 200-250 миллионов евро.
Напомним, 3 мая ЕС после недель споров согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро.
Подробно об этом читайте в статье Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя