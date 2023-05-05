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У Києві в'язні продавали неіснуючі генератори, видаючи себе за вояк у "гарячих точках"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 19:01
У Києві в'язні продавали неіснуючі генератори, видаючи себе за вояк у гарячих точках
фото прокуратури

Столичні правоохоронці викрили групу в’язнів, які продавали неіснуючі генератори та видавали себе за військовослужбовців.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Про підозру повідомлено чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інтернет-продажів.

 

Згідно з матеріалами слідства, шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням  в Україні через російські обстріли.

Організував схему неодноразово судимий 33-річний чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО та залучив до злочину ще трьох співкамерників.

 

Шахраї через мобільний телефон розміщували у соцмережі оголошення про продаж генераторів.

Отримавши від покупців передоплату в розмірі від 2 до 10 тис. грн., обіцяли відправити товар до певної дати. Затримку у відправці  фігуранти пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у "гарячі точки". У подальшому ділки припиняли з покупцями зв’язок.

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Наразі правоохоронці встановили шістьох потерпілих від шахрайських дій зловмисників.

Наразі за місцями утримання фігурантів, а саме у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, провели обшуки. Також проведено обшуки у пов’язаних з підозрюваними осіб, на картки яких перераховувалися грошові кошти.

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх потерпілих.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Теми: Київпрокуратурашахрайство
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