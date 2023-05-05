Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві в'язні продавали неіснуючі генератори, видаючи себе за вояк у "гарячих точках"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 19:01
У Києві в'язні продавали неіснуючі генератори, видаючи себе за вояк у гарячих точках
фото прокуратури

Столичні правоохоронці викрили групу в’язнів, які продавали неіснуючі генератори та видавали себе за військовослужбовців.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Про підозру повідомлено чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інтернет-продажів.

Реклама:
 

Згідно з матеріалами слідства, шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням  в Україні через російські обстріли.

Організував схему неодноразово судимий 33-річний чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО та залучив до злочину ще трьох співкамерників.

 

Шахраї через мобільний телефон розміщували у соцмережі оголошення про продаж генераторів.

ВІДЕО ДНЯ

Отримавши від покупців передоплату в розмірі від 2 до 10 тис. грн., обіцяли відправити товар до певної дати. Затримку у відправці  фігуранти пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у "гарячі точки". У подальшому ділки припиняли з покупцями зв’язок.

Наразі правоохоронці встановили шістьох потерпілих від шахрайських дій зловмисників.

Наразі за місцями утримання фігурантів, а саме у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, провели обшуки. Також проведено обшуки у пов’язаних з підозрюваними осіб, на картки яких перераховувалися грошові кошти.

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх потерпілих.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Теми: Київпрокуратурашахрайство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: