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В Киеве заключенные продавали несуществующие генераторы, выдавая себя за вояк в "горячих точках"

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 19:01
В Киеве заключенные продавали несуществующие генераторы, выдавая себя за вояк в горячих точках
фото прокуратуры

Столичные правоохранители разоблачили группу заключенных, которые продавали несуществующие генераторы и выдавали себя за военнослужащих.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: О подозрении сообщено четырем ранее судимым мужчинам по фактам мошеннического завладения денежными средствами граждан под предлогом интернет-продаж.

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Согласно материалам следствия, мошенническая схема действовала с ноября 2022 года по февраль 2023 года в условиях масштабных проблем с электроснабжением в Украине из-за российских обстрелов.

Организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО и привлек к преступлению еще трех сокамерников.

 

Мошенники через мобильный телефон размещали в соцсети объявления о продаже генераторов.

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Получив от покупателей предоплату в размере от 2 до 10 тыс. грн., обещали отправить товар до определенной даты. Задержку в отправке фигуранты объясняли тем, что они якобы являются военнослужащими, которых срочно отправили в "горячие точки". В дальнейшем дельцы прекращали с покупателями связь.

Сейчас правоохранители установили шестерых пострадавших от мошеннических действий злоумышленников.

Сейчас по местам содержания фигурантов, а именно в двух исправительных учреждениях и в Киевском следственном изоляторе, провели обыски. Также проведены обыски у связанных с подозреваемыми лиц, на карточки которых перечислялись денежные средства.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех пострадавших.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Темы: Киевпрокуратурамошенничество
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