Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні сформували ще 8 ударних рот БПЛА

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 17:25
В Україні сформували ще 8 ударних рот БПЛА
Тут і далі фото з Telegram Михайла Федорова

В Україні сформували 8 нових ударних рот з безпілотниками українського виробництва.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова міністра: "8 нових ударних рот БпЛА готові до бою − передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони".

Деталі: Федоров підкреслив, що дрони придбали у межах платформи UNITED24 та за кошти державного бюджету.

Він також додав, що влада продовжує прибирати блокери для розвитку українських компаній, і попереду чекає багато змін, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів для потреб Сил оборони. 

Реклама:
 

Федоров назвав створення ударних рот безпрецедентним і своєчасним кроком. 

 

"Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті. Топпріоритет − забезпечити й інші підрозділи технологіями. Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів", − підсумував міністр цифрової трансформації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Українабезпілотникиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Україна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: