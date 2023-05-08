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В Україні сформували ще 8 ударних рот БПЛА

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 17:25
В Україні сформували ще 8 ударних рот БПЛА
Тут і далі фото з Telegram Михайла Федорова

В Україні сформували 8 нових ударних рот з безпілотниками українського виробництва.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова міністра: "8 нових ударних рот БпЛА готові до бою − передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони".

Деталі: Федоров підкреслив, що дрони придбали у межах платформи UNITED24 та за кошти державного бюджету.

Він також додав, що влада продовжує прибирати блокери для розвитку українських компаній, і попереду чекає багато змін, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів для потреб Сил оборони. 

 

Федоров назвав створення ударних рот безпрецедентним і своєчасним кроком. 

 

"Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті. Топпріоритет − забезпечити й інші підрозділи технологіями. Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів", − підсумував міністр цифрової трансформації.

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Теми: Українабезпілотникиармія
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