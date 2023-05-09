На Тернопільщині повістки вручали на сесії селищної ради

У смт Підволочиськ Тернопільської області представники військомату прийшли на сесійне засідання і вручили повістки усім присутнім депутатам та голові ради.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Загалом запрошення до центру комплектації отримали чотири депутати та голова Віталій Дацко.

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За словами одного з депутатів Петра Федоровича, представники військомату прийшли через пів години після початку засідання і попросили в голови звернутися до присутніх. Однак той їм відмовив і дозволив виступити лише після сесії.

"Представники ТЦК та СПП були змушені чекати 4 години. Хоча депутати пропонували голові надати їм слово одразу. Після невеликого вступу вони вручили повістки голові та усім присутнім чоловікам-депутатам Підволочиської селищної ради віком від 18 до 60 років", – розповів Федорович.

Повістки отримали чотири депутати та голова. Загалом у Підволочиській селищній раді є 26 обранців. А в п'ятницю 5 травня, коли відбувалася сесія, присутніх було лише 16 депутатів.

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"Повістки представники військомату мали вже заготовлені. Одну з них мені вручили теж. Після того як закінчилася сесія, я одразу зразу пішов у наш місцевий відділ Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підготовки. Там в мене уточнили дані і все", – додав Федорович у коментарі виданню.

За даними Zaxid.net, один з депутатів Підволочиської селищної ради зараз воює на фронті, а ще один нещодавно повернувся з передової додому.