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На Тернопольщине повестки вручали на сессии поселкового совета

Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 16:53
На Тернопольщине повестки вручали на сессии поселкового совета
скриншот

В пгт Подволочиск Тернопольской области представители военкомата пришли на сессионное заседание и вручили повестки присутствующим депутатам-мужчинам и председателю совета.

Источник: Zaxid.net

Детали: В целом приглашение в центр комплектации получили четыре депутата и председатель Виталий Дацко.

По словам одного из депутатов Петра Федоровича, представители военкомата пришли через полчаса после начала заседания и попросили у председателя обратиться к присутствующим. Однако тот им отказал и позволил выступить только после сессии.

"Представители ТЦК и СПП были вынуждены ждать 4 часа. Хотя депутаты предлагали председателю предоставить им слово сразу. После небольшого вступления они вручили повестки председателю и всем присутствующим мужчинам-депутатам Подволочиского поселкового совета в возрасте от 18 до 60 лет", - рассказал Федорович.

Повестки получили четыре депутата и председатель. Всего в Подволочиском поселковом совете есть 26 избранников. А в пятницу 5 мая, когда проходила сессия, присутствующих было всего 16 депутатов.

"Повестки представители военкомата имели уже заготовленные. Одну из них мне вручили тоже. После того как закончилась сессия, я сразу сразу пошел в наш местный отдел Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной подготовки. Там у меня уточнили данные и все", - добавил Федорович в комментарии изданию.

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По данным Zaxid.net, один из депутатов Подволочиского поселкового совета сейчас воюет на фронте, а еще один недавно вернулся с передовой домой.

Темы: мобилизацияТернопольская область
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