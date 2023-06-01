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У Києві травень був найсухішим за весь час спостережень

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 16:24
У Києві травень був найсухішим за весь час спостережень
Ілюстративне фото з pixabay.com

Протягом травня в Києві зафіксували опадів лише на 1,5% кліматичної норми.

Джерело: сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 1 мм, або 1,5 % кліматичної норми".

Деталі: За даними спостережень, середньомісячна температура повітря у травні дорівнювала +16,0°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше – 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,3°С.

Фахівці зафіксували один температурний рекорд – найтепліша ніч 19 травня, коли температура повітря не опустилась нижче 17,7°С.

 

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Теми: Київпогода
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