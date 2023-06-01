В Киеве май был самым сухим за все время наблюдений

В течение мая в Киеве зафиксировали осадков лишь на 1,5% климатической нормы.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5% климатической нормы".

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Детали: По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в мае равнялась +16,0°С, что на 0,2°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°С, а теплее всего - 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С.

Специалисты зафиксировали один температурный рекорд - самая теплая ночь 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7°С.