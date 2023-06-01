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Стрілянина в Одесі: загинуло двоє людей

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 червня 2023, 16:44
Стрілянина в Одесі: загинуло двоє людей
фото поліції

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Одесі, в результаті якої загинуло двоє людей, ще одного - поранено.

Джерело: поліція Одещини

Дослівно: "Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію "102" близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW".

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)".

 

На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Теми: Одесакриміналполіція
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