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Парламент Латвії закликав до прискореного членства України в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:24

Сейм Латвії в четвер ухвалив заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому Вільнюському саміті НАТО і закликав ухвалити рішення про запрошення України до членства в Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ухваленій резолюції латвійські парламентарі назвали життєво важливою необхідність скористатися Вільнюським самітом НАТО, щоб розширити підтримку України з боку Альянсу за допомогою практичних заходів, а також зміцнити двостороннє політичне партнерство.

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Сейм Латвії також закликав сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України в НАТО.

Окремо парламентарі підтримали допомогу Україні з боку Європейського Союзу та союзників по Альянсу, надання військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні стільки, скільки буде необхідно для "забезпечення здатності Української держави ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі".

У заяві підкреслюється, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні для посилення її стійкості до російської агресії, а також у повоєнній відбудові.

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Окремо Сейм закликав до посилення санкцій проти Росії та Білорусі, щоб позбавити країн-агресорів фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Як відомо, Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі в липні конкретних кроків щодо її членства у Альянсі. Київ готує два пакети для обговорення на саміті – політичний та практичний. Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: ЛатвіяУкраїнаНАТО
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