Парламент Латвии призвал к ускоренному членству Украины в НАТО

Сейм Латвии в четверг принял заявление, в котором выразил поддержку Украине на предстоящем Вильнюсском саммите НАТО и призвал принять решение о приглашении Украины к членству в Альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В принятой резолюции латвийские парламентарии назвали жизненно важной необходимость воспользоваться Вильнюсским саммитом НАТО, чтобы расширить поддержку Украины со стороны Альянса с помощью практических мер, а также укрепить двустороннее политическое партнерство.

Сейм Латвии также призвал сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.

Отдельно парламентарии поддержали помощь Украине со стороны Европейского Союза и союзников по Альянсу, предоставление военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине столько, сколько будет необходимо для "обеспечения способности Украинского государства эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе".

В заявлении подчеркивается, что Латвия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине для усиления ее устойчивости к российской агрессии, а также в послевоенном восстановлении.

Отдельно Сейм призвал к усилению санкций против России и Беларуси, чтобы лишить стран-агрессоров финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

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Как известно, Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе в июле конкретных шагов относительно ее членства в Альянсе. Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите – политический и практический. Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.