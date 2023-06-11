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Після підриву ГЕС росіяни переміщують вояків з Херсонщини на інші напрямки – Міноборони

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 11:20
Після підриву ГЕС росіяни переміщують вояків з Херсонщини на інші напрямки – Міноборони
затоплена херсонщина, ілюстративне фото: мост

Російські окупанти після підриву Каховської ГЕС переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку на інші ділянки фронту, повідомили в Міноборони. Відомство наголошує, що це є причиною теракту росіян на ГЕС.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Пряма мова Маляр: "Тому, стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

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Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ.

Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки".

Деталі: Маляр пояснює, що руйнуванням Каховської ГЕС Росія намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим "унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області".

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Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьвійна
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