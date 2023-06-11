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После подрыва ГЭС россияне перемещают вояк с Херсонщины на другие направления - Минобороны

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 11:20
После подрыва ГЭС россияне перемещают вояк с Херсонщины на другие направления - Минобороны
затопленная херсонщина, иллюстративное фото: мост

Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на другие участки фронта, сообщили в Минобороны. Ведомство отмечает, что это является причиной теракта россиян на ГЭС.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр

Прямая речь Маляр: "Поэтому, становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.

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Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления".

Детали: Маляр объясняет, что разрушением Каховской ГЭС Россия пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым "сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области".

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьвойна
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