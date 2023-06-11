После подрыва ГЭС россияне перемещают вояк с Херсонщины на другие направления - Минобороны
Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на другие участки фронта, сообщили в Минобороны. Ведомство отмечает, что это является причиной теракта россиян на ГЭС.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр
Прямая речь Маляр: "Поэтому, становится очевидным цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.
Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.
Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления".
Детали: Маляр объясняет, что разрушением Каховской ГЭС Россия пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым "сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.