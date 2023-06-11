Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих та зниклих безвісти на Херсонщині зросла

МВС повідомило, що на одну людину зросла кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, тепер точно відомо про п’ять жертв у Херсонській області.

Джерело: МВС

Деталі: Внаслідок російського теракту загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів.

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У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

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Передісторія: