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Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих та зниклих безвісти на Херсонщині зросла

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 15:55
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих та зниклих безвісти на Херсонщині зросла
херсонщина, фото уп

МВС повідомило, що на одну людину зросла кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, тепер точно відомо про п’ять жертв у Херсонській області.

Джерело: МВС

Деталі: Внаслідок російського теракту загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів.

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У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

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Теми: Каховська ГЕСХерсонська область
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