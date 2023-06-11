Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих та зниклих безвісти на Херсонщині зросла
Неділя, 11 червня 2023, 15:55
МВС повідомило, що на одну людину зросла кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, тепер точно відомо про п’ять жертв у Херсонській області.
Джерело: МВС
Деталі: Внаслідок російського теракту загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.
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Як повідомлялося раніше, на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів.
У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.