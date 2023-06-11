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Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших и пропавших без вести на Херсонщине возросло

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 15:55
Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших и пропавших без вести на Херсонщине возросло
херсонщина, фото уп

МВД сообщило, что на одного человека возросло количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, теперь точно известно о пяти жертвах в Херсонской области.

Источник: МВД

Детали: В результате российского теракта погибли 5 человек. 35 человек считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.

Как сообщалось ранее, на Херсонщине фактически подтоплены 46 населенных пунктов.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская область
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