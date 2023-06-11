Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших и пропавших без вести на Херсонщине возросло
Воскресенье, 11 июня 2023, 15:55
МВД сообщило, что на одного человека возросло количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, теперь точно известно о пяти жертвах в Херсонской области.
Источник: МВД
Детали: В результате российского теракта погибли 5 человек. 35 человек считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.
Как сообщалось ранее, на Херсонщине фактически подтоплены 46 населенных пунктов.
В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
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