Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших и пропавших без вести на Херсонщине возросло

МВД сообщило, что на одного человека возросло количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, теперь точно известно о пяти жертвах в Херсонской области.



Источник: МВД



Детали: В результате российского теракта погибли 5 человек. 35 человек считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.



Как сообщалось ранее, на Херсонщине фактически подтоплены 46 населенных пунктов.



В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

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