Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко каже, що для Києва можуть купити 200-250 модульних бетонних укриттів

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 17:57
Кличко каже, що для Києва можуть купити 200-250 модульних бетонних укриттів
ілюстративне фото: SafePlace4UA

Найближчими днями в столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення, повідомляє очільник міста.

Реклама:

Таке рішення ухвалили 13 червня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами Кличка, наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн.

Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки сховищ. 
  • 3 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.
  • Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація зі сховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.
  • 11 червня стало відомо, що в Україні обстежено майже 63 тисячі укриттів, з них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Теми: укриттяКиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
укриття
Україна має моральне право атакувати територію РФ – Сенатор США
Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній - ціле
Коштовні овочерізки для укриттів: столичній чиновниці оголосили підозру
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: