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Кличко каже, що для Києва можуть купити 200-250 модульних бетонних укриттів

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 17:57
Кличко каже, що для Києва можуть купити 200-250 модульних бетонних укриттів
ілюстративне фото: SafePlace4UA

Найближчими днями в столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення, повідомляє очільник міста.

Таке рішення ухвалили 13 червня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За словами Кличка, наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн.

Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки сховищ. 
  • 3 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.
  • Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація зі сховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.
  • 11 червня стало відомо, що в Україні обстежено майже 63 тисячі укриттів, з них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Теми: укриттяКиївВіталій Кличко
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