Кличко говорит, что для Киева могут купить 200-250 модульных бетонных укрытий

В ближайшие дни в столице должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в городе Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки, сообщает глава города.

Такое решение приняли 13 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По словам Кличко, сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На это город выделит 300 млн грн.

Главы районов также должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.

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