Кличко говорит, что для Киева могут купить 200-250 модульных бетонных укрытий
В ближайшие дни в столице должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в городе Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки, сообщает глава города.
Такое решение приняли 13 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По словам Кличко, сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На это город выделит 300 млн грн.
Главы районов также должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
- 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
- Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.
- 11 июня стало известно, что в Украине обследовано почти 63 тысячи укрытий, из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.