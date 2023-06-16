Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща пояснила ситуацію з літаком охорони президента ПАР, який застряг на перевірках

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 17:08

МЗС та Прикордонна служба Польщі опублікували свої коментарі щодо ситуації з охороною президента ПАР, яка через бюрократичні проблеми застрягла в аеропорту Варшави і не змогла супроводжувати Сиріла Рамафосу до Києва. 

Про це повідомляє Polskie Radio, пише "Європейська правда". 

Міністерство закордонних справ Польщі пояснило, що ситуація сталася через невиконання гостями стандартних процедур в’їзду на територію Польщі.

"На борту літака були небезпечні речовини, які посадовцям ПАР не дозволялося ввозити", – зазначили у заяві. 

Реклама:

Проблемою стало і те, що на борту були люди, про яких польську сторону не попередили заздалегідь. 

В МЗС зазначили, що польська сторона доклала максимальних зусиль для того, щоб візит Рамафоси до Польщі минув безпроблемно. Відбулося три консультаційні зустрічі, на яких південноафриканській стороні роз’яснили усі формальні вимоги для того, щоб делегація могла в’їхати на територію Польщі. 

У Прикордонній службі прокоментували, що члени делегації везли зброю, яку не мали дозволу ввозити на територію Польщі, а також зазначили, що пасажири літака добровільно вирішили залишатися на борту літака. "Члени делегації (...) самі могли вийти з літака", – зазначили прикордонники. 

ВІДЕО ДНЯ

Як стало відомо від ЗМІ, які летіли разом з президентською охороною – десятками спецпризначенців, літак на багато годин застряг в аеропорту Варшави через відсутність дозволів, хоча південноафриканська сторона вважала, що має усі необхідні документи. 

У підсумку охорона застрягла у Варшаві, президент Рамафоса вирушив до Києва без їхнього супроводу. 

Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

Як відомо, до Києва 16 червня прибули з візитом президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди. Делегація відвідала також Бучу. 

Через російську ракетну атаку на Київ делегації довелося скористатися бомбосховищем у готелі. 

Речник ЄС висловив сподівання, що ці обставини допоможуть гостям розібратися, "хто є агресором, як агресор поводиться і які його справжні наміри".

Теми: ПольщаПАР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Польща
Президент Польщі офіційно повернув Качинського на посаду віцепрем’єра
Польща заморозила слідство у справі облиття фарбою російського посла
Більшість поляків не підтримують повернення Качинського в уряд
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: