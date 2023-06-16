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Польша объяснила ситуацию с самолетом охраны президента ЮАР, который застрял на проверках

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 17:08

МИД и Пограничная служба Польши опубликовали свои комментарии относительно ситуации с охраной президента ЮАР, которая из-за бюрократических проблем застряла в аэропорту Варшавы и не смогла сопровождать Сирила Рамафосу в Киев.

Об этом сообщает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Польши объяснило, что ситуация произошла из-за невыполнения гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши.

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"На борту самолета были опасные вещества, которые чиновникам ЮАР не разрешалось ввозить", – отметили в заявлении.

Проблемой стало и то, что на борту были люди, о которых польскую сторону не предупредили заранее.

В МИД отметили, что польская сторона приложила максимальные усилия для того, чтобы визит Рамафосы в Польшу прошел беспроблемно. Состоялось три консультационные встречи, на которых южноафриканской стороне разъяснили все формальные требования для того, чтобы делегация могла въехать на территорию Польши.

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В Пограничной службе прокомментировали, что члены делегации везли оружие, которое не имели разрешения ввозить на территорию Польши, а также отметили, что пассажиры самолета добровольно решили оставаться на борту самолета. "Члены делегации (...) сами могли выйти из самолета", – отметили пограничники.

Как стало известно от СМИ, которые летели вместе с президентской охраной – десятками спецназовцев, самолет на много часов застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений, хотя южноафриканская сторона считала, что имеет все необходимые документы.

В итоге охрана застряла в Варшаве, президент Рамафоса отправился в Киев без их сопровождения.

Руководитель службы охраны Рамафосы уже заявил, что из-за всех этих недоразумений жизнь главы государства "поставили в опасность", и обвинил Польшу в якобы умышленном срыве мирной инициативы президента ЮАР и в расистской дискриминации.

Как известно, в Киев 16 июня прибыли с визитом президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Делегация посетила также Бучу.

Вскоре после начала визита Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и "Кинжалами". Сообщается, что делегации пришлось воспользоваться бомбоубежищем в гостинице.

Представитель ЕС выразил надежду, что эти обстоятельства помогут гостям разобраться, "кто является агрессором, как агрессор ведет себя и каковы его истинные намерения".

Темы: ПольшаЮАР
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