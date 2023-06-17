Путин покатал африканцев на катере, планируют "продолжить диалог"

Путин во время встречи с африканской делегацией 17 июня, фото: Contributor/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, а также представители семи африканских стран в субботу по завершении официальной части переговоров отправились на катере до Петергофа.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс

Детали: Путин и члены африканской делегации отправились на катере до Петергофа - дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая прогулка уже состоялась. "Да. Посетили Петергоф", - сказал он.

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Ранее Путин провел с африканской делегацией переговоры о войне в Украине. В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Стартовой точкой прогулки стал Константиновский дворец в Стрельне, где и состоялись переговоры, которые продлились около трех часов.

Песков сказал журналистам, что Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам, хотя не все положения "мирной инициативы" коррелируют с позицией РФ.

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"Африканские лидеры и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог, тем более, что мы во второй половине июля все вместе встретимся (на саммите Россия – Африка – ред.), и об этом тоже шла речь. Продолжим разговор", - сказал Песков.

По его словам, инициатива стран Африки по урегулированию войны "очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций". При этом, отметил представитель Кремля, "Путин проявил заинтересованность в ее рассмотрении".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия разделяет принципиальные подходы африканской "мирной инициативы", которые совпадают с китайскими предложениями.

Лавров заявил, что члены африканской делегации якобы проявили понимание "истинных причин" (с точки зрения страны агрессора – ред.) войны РФ против Украины.

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