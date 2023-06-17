Путин покатал африканцев на катере, планируют "продолжить диалог"
Президент РФ Владимир Путин, а также представители семи африканских стран в субботу по завершении официальной части переговоров отправились на катере до Петергофа.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс
Детали: Путин и члены африканской делегации отправились на катере до Петергофа - дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая прогулка уже состоялась. "Да. Посетили Петергоф", - сказал он.
Ранее Путин провел с африканской делегацией переговоры о войне в Украине. В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.
Стартовой точкой прогулки стал Константиновский дворец в Стрельне, где и состоялись переговоры, которые продлились около трех часов.
Песков сказал журналистам, что Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам, хотя не все положения "мирной инициативы" коррелируют с позицией РФ.
"Африканские лидеры и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог, тем более, что мы во второй половине июля все вместе встретимся (на саммите Россия – Африка – ред.), и об этом тоже шла речь. Продолжим разговор", - сказал Песков.
По его словам, инициатива стран Африки по урегулированию войны "очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций". При этом, отметил представитель Кремля, "Путин проявил заинтересованность в ее рассмотрении".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия разделяет принципиальные подходы африканской "мирной инициативы", которые совпадают с китайскими предложениями.
Лавров заявил, что члены африканской делегации якобы проявили понимание "истинных причин" (с точки зрения страны агрессора – ред.) войны РФ против Украины.
Предыстория:
- 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно украинско-российской войны.
- По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
- 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.