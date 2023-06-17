Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин покатал африканцев на катере, планируют "продолжить диалог"

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 23:23
Путин покатал африканцев на катере, планируют продолжить диалог
Путин во время встречи с африканской делегацией 17 июня, фото: Contributor/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, а также представители семи африканских стран в субботу по завершении официальной части переговоров отправились на катере до Петергофа.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс

Детали: Путин и члены африканской делегации отправились на катере до Петергофа - дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая прогулка уже состоялась. "Да. Посетили Петергоф", - сказал он.

Реклама:

Ранее Путин провел с африканской делегацией переговоры о войне в Украине. В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Стартовой точкой прогулки стал Константиновский дворец в Стрельне, где и состоялись переговоры, которые продлились около трех часов.

Песков сказал журналистам, что Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам, хотя не все положения "мирной инициативы" коррелируют с позицией РФ.

ВИДЕО ДНЯ

"Африканские лидеры и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог, тем более, что мы во второй половине июля все вместе встретимся (на саммите Россия – Африка – ред.), и об этом тоже шла речь. Продолжим разговор", - сказал Песков.

По его словам, инициатива стран Африки по урегулированию войны "очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций". При этом, отметил представитель Кремля, "Путин проявил заинтересованность в ее рассмотрении".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия разделяет принципиальные подходы африканской "мирной инициативы", которые совпадают с китайскими предложениями.

Лавров заявил, что члены африканской делегации якобы проявили понимание "истинных причин" (с точки зрения страны агрессора – ред.) войны РФ против Украины.

Предыстория:

  • 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно украинско-российской войны.
  • По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
  • 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.

Темы: ПутинАфрикавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографика Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей

Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк

Нацкомиссия уточнила по переименованию Запорожья: решать – жителям

Рада приняла закон о доплатах военным

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

Все новости...
Путин
Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией
Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать "резервную армию"
Путин снова пугает Украину и мир "Сарматами": пообещал установить на боевое дежурство
Последние новости
19:01
Пригожин во время мятежа планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
18:53
инфографика Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей
18:49
Смертельный сироп от кашля: индийская фирма добавляла в лекарства промышленный ингредиент
18:12
"Главная санкционная битва": Минюст начал взыскание активов Бабакова, Гинера и Воеводина
18:11
МИД Китая прокомментировал заявление своего посла в ЕС о деоккупации Украины
17:52
Конкурсная комиссия определилась с победителем отбора на должность главы АРМА
17:51
Президент Литвы рассказал, когда их установки NASAMS прибудут в Украину
17:41
В Южной Корее изменили систему подсчета возраста: население "помолодело"
17:39
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
17:33
Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину
Все новости...
Реклама: