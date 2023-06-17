Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин покатал африканцев на катере, планируют "продолжить диалог"

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 23:23
Путин покатал африканцев на катере, планируют продолжить диалог
Путин во время встречи с африканской делегацией 17 июня, фото: Contributor/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, а также представители семи африканских стран в субботу по завершении официальной части переговоров отправились на катере до Петергофа.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс

Детали: Путин и члены африканской делегации отправились на катере до Петергофа - дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров.

Реклама:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая прогулка уже состоялась. "Да. Посетили Петергоф", - сказал он.

Ранее Путин провел с африканской делегацией переговоры о войне в Украине. В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Стартовой точкой прогулки стал Константиновский дворец в Стрельне, где и состоялись переговоры, которые продлились около трех часов.

ВИДЕО ДНЯ

Песков сказал журналистам, что Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам, хотя не все положения "мирной инициативы" коррелируют с позицией РФ.

"Африканские лидеры и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог, тем более, что мы во второй половине июля все вместе встретимся (на саммите Россия – Африка – ред.), и об этом тоже шла речь. Продолжим разговор", - сказал Песков.

По его словам, инициатива стран Африки по урегулированию войны "очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций". При этом, отметил представитель Кремля, "Путин проявил заинтересованность в ее рассмотрении".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия разделяет принципиальные подходы африканской "мирной инициативы", которые совпадают с китайскими предложениями.

Лавров заявил, что члены африканской делегации якобы проявили понимание "истинных причин" (с точки зрения страны агрессора – ред.) войны РФ против Украины.

Предыстория:

  • 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно украинско-российской войны.
  • По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
  • 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.

Темы: ПутинАфрикавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: