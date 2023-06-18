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Зеленський: Делегація Африки могла побачити, хто зацікавлений у мирі

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 22:33
Зеленський: Делегація Африки могла побачити, хто зацікавлений у мирі
Зеленський під час зустрічі з африканською делегацією 16 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що делегація країн Африки під час візитів до України й Росії мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Всі ви бачили, як пройшов візит делегації країн Африки в Україну, візит потім в державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко.

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Все, про що говорилося в Україні, було про "формулу миру", пункт за пунктом. Все, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі.

Очевидна річ – немає альтернативи "формулі миру". Добре, що світ все більше й більше це чує й бачить".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 червня в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди. Вони хочуть виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
  • Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.
  • За підсумками зустрічі Зеленський розкритикував риторику африканських лідерів, які називають війну Росії проти України "конфліктом" чи "кризою". Президента також здивувало, що представники країн Африки наголошували на власних кризах щодо збіжжя та добрив, при цьому оминаючи результат війни в Україні.
  • 17 червня африканська делегація зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним, і той розповідав, що його логіка щодо війни проти України нібито є "бездоганною" з точки зору міжнародного права і статуту ООН.

Теми: ЗеленськийАфрикаРосіявійна
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