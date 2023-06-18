Зеленський: Делегація Африки могла побачити, хто зацікавлений у мирі

Президент Володимир Зеленський заявив, що делегація країн Африки під час візитів до України й Росії мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Всі ви бачили, як пройшов візит делегації країн Африки в Україну, візит потім в державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко.

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Все, про що говорилося в Україні, було про "формулу миру", пункт за пунктом. Все, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі.

Очевидна річ – немає альтернативи "формулі миру". Добре, що світ все більше й більше це чує й бачить".

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