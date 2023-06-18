Зеленский: Делегация Африки могла увидеть, кто заинтересован в мире
Воскресенье, 18 июня 2023, 22:33
Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Все вы видели, как прошел визит делегации стран Африки в Украину, визит затем в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко.
Все, о чем говорилось в Украине, было о "формуле мира", пункт за пунктом. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше.
Реклама:
Очевидная вещь – нет альтернативы "формуле мира". Хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит".
Предыстория:
- 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.
- По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
- 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.
ВИДЕО ДНЯ