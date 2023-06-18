Зеленский: Делегация Африки могла увидеть, кто заинтересован в мире

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все вы видели, как прошел визит делегации стран Африки в Украину, визит затем в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко.

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Все, о чем говорилось в Украине, было о "формуле мира", пункт за пунктом. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше.

Очевидная вещь – нет альтернативы "формуле мира". Хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит".

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