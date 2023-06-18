Зеленский: Делегация Африки могла увидеть, кто заинтересован в мире

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все вы видели, как прошел визит делегации стран Африки в Украину, визит затем в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко.

Все, о чем говорилось в Украине, было о "формуле мира", пункт за пунктом. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше.

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Очевидная вещь – нет альтернативы "формуле мира". Хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит".

Предыстория:

16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.

По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.

17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.