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Зеленский: Делегация Африки могла увидеть, кто заинтересован в мире

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 22:33
Зеленский: Делегация Африки могла увидеть, кто заинтересован в мире
Зеленский во время встречи с африканской делегацией 16 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визитов в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все вы видели, как прошел визит делегации стран Африки в Украину, визит затем в государство-террориста. Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война. Это было очень четко.

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Все, о чем говорилось в Украине, было о "формуле мира", пункт за пунктом. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше.

Очевидная вещь – нет альтернативы "формуле мира". Хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды. Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского Союза относительно российско-украинской войны.
  • По результатам встречи Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом". Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине.
  • 17 июня африканская делегация встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот рассказывал, что его логика относительно войны против Украины якобы является "безупречной" с точки зрения международного права и устава ООН.

Темы: ЗеленскийАфрикаРосcиявойна
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