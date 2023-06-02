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США заморожують співпрацю з РФ за договором про ядерні озброєння, який Москва "призупинила"

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 01:18
США заморожують співпрацю з РФ за договором про ядерні озброєння, який Москва призупинила
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати з 1 червня призупинили надання Росії інформації про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який Москва "призупинила" у лютому 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Державного департаменту США.

Як підкреслює Держдеп, так зване призупинення Російською Федерацією дії СНО-3 є юридично недійсним, а отже, вона порушує договір, не виконуючи багато передбачених ним зобов'язань.

"Контрзаходи США повністю відповідають міжнародному праву. Вони є пропорційними, зворотними і відповідають усім іншим правовим вимогам. Міжнародне право дозволяє такі заходи, щоб спонукати державу повернутися до виконання своїх міжнародних зобов'язань", – підкреслюється в заяві.

З 1 червня Сполучені Штати припиняють надавати Росії повідомлення, які вимагаються за СНО-3, зокрема інформацію про стан і місцеперебування об'єктів, які підлягають обліку за Договором – як-то ракети і пускові установки.

Водночас Сполучені Штати продовжують надавати Росії повідомлення про запуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і балістичних ракет на підводних човнах (БРПЧ) відповідно до окремих угод 1988 і 1989 років.

Також США утримуються від сприяння інспекційній діяльності на своїй території шляхом анулювання чинних віз, виданих російським інспекторам та членам екіпажів літаків за СНО-3, відхилення заявок на отримання таких віз та анулювання постійних номерів дипломатичного допуску, виданих російським інспекційним літакам.

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Крім того, Вашингтон не надаватиме телеметричну інформацію про запуски американських МБР і БРПЧ, підкресливши, що Росія відмовилась від зустрічі, де б згідно із СНО-3 була узгоджена кількість запусків таких ракет.

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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