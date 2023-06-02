У Києві прогриміли потужні вибухи, у столиці та області повідомляли про роботу ППО

Після оголошення повітряної тривоги в Україні було повідомлено про потужні вибухи у стодиці, роботу ППО в Києві та області.

Джерело: КМВА, Київська ОВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно ОВА: "У регіоні підвищена небезпека атаки з повітря.

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Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях".

Деталі: У КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.

Також ОВА закликала жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги і не викладати відео роботи ППО.

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Оновлено. Пряма мова Кличка: "Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА".

Після відбою повітряної тривоги Кличко повідомив, що викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.