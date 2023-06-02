Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві прогриміли потужні вибухи, у столиці та області повідомляли про роботу ППО

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 03:10
У Києві прогриміли потужні вибухи, у столиці та області повідомляли про роботу ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Після оголошення повітряної тривоги в Україні було повідомлено про потужні вибухи у стодиці, роботу ППО в Києві та області.

Джерело: КМВА, Київська ОВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно ОВА: "У регіоні підвищена небезпека атаки з повітря.

Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях".

Деталі: У КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.

Також ОВА закликала жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги і не викладати відео роботи ППО.

Оновлено. Пряма мова Кличка: "Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА".

ВІДЕО ДНЯ

Після відбою повітряної тривоги Кличко повідомив, що викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.

Теми: КиївППОКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися

фото, інфографікаСитуація з укриттями у Києві критична − Камишін

У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

фото, відеоУ Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки

відеоУ Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок

Усі новини...
Київ
На Північному мосту у Києві на 2 дні обмежать рух
Повітряні сили знищили усі 15 ракет та 21 дрон під час нічної атаки
У небі над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА
Останні новини
11:20
ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"
11:11
фотоСБУ затримала шпигунів ФСБ, які слідкували "центрами прийняття рішень"
11:09
відеоЛегіон "Свобода Росії" дронами знищив російські танки у Бєлгородській області
11:04
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ
11:02
ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися
10:58
20 тисяч покупців квартир б'ють на сполох: що відбувається з "Київміськбудом"
10:42
"Родіна-мать в опасностє". Як в Росії шукають ворогів народу, лякають бойовими комарами і пишуть доноси
10:40
фото Єдина у світі. У Китаї помітили унікальну панду-альбіноса
10:35
Науковці знайшли сотні таємничих структур у серці Чумацького Шляху
10:34
Кияни не хочуть вулицю на честь ексмера Омельченка: петиція зібрала підписи
Усі новини...
Реклама: