Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який збив на смерть нацгвардійця

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Джерело: засідання ВРП, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: ВРП підтримала клопотання заступника Генерального прокурора. Тандира відсторонили до 25 липня, тобто до закінчення досудового слідства. Рішення підтримали усі 13 членів ВРП.

Передісторія:

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