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Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який збив на смерть нацгвардійця

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 11:23
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який збив на смерть нацгвардійця
ОЛЕКСІЙ ТАНДИР, ФОТО: СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Джерело: засідання ВРП, пресслужба Офісу генпрокурора 

Деталі: ВРП підтримала клопотання заступника Генерального прокурора. Тандира відсторонили до 25 липня, тобто до закінчення досудового слідства. Рішення підтримали усі 13 членів ВРП.

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Передісторія: 

  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
  • Суд Києва відправив його під варту без права застави.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

Теми: судДТПОфіс генпрокурора
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