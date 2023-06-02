Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю, який збив на смерть нацгвардійця
П'ятниця, 2 червня 2023, 11:23
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.
Джерело: засідання ВРП, пресслужба Офісу генпрокурора
Деталі: ВРП підтримала клопотання заступника Генерального прокурора. Тандира відсторонили до 25 липня, тобто до закінчення досудового слідства. Рішення підтримали усі 13 членів ВРП.
Передісторія:
- В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
- ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
- Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
- Суд Києва відправив його під варту без права застави.
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