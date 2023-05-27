Суд відправив під варту суддю Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП

Печерський районний суд Києва відправив під варту без права застави до 21 липня голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Дослівно: "Варта без застави. За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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Строк дії запобіжного заходу – до 21.07.2023".

Деталі: Максимець уточнила, що сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт, проте суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора.

Що передувало: Раніше у суботу Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді Олексія Тандира.

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Передісторія:

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.



Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві