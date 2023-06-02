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Прем’єр Польщі: Перед нами – історична можливість встановити століття миру в Європі

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 20:10

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав відвернути перемогу Росії в повномасштабній війні в Україні, що є "смертельною загрозою" для Європи.

Про це він сказав у зверненні до учасників конгресу Polska Wielki Projekt ("Польща – великий проєкт") у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

У записі, зверненому до учасників конгресу, Моравецький розповів про роль Європи та загрозах для неї.

"Сьогодні для Європи існує насамперед одна смертельна загроза – перемога Росії, яка є антиподом усіх цінностей, що ми плекаємо, Росії, яка хоче не розвитку, а повернення до епохи імперського завоювання, не хоче нових технологій, лише старої брехні", – вважає він.

Принагідно прем’єр Польщі розкритикував Захід, який "проспав пробудження" Росії після подій у Грузії та на Кавказі, а також репресій проти власного населення.

"Захід і надалі жив дурною надією на стабілізацію відносин. Коли Росія готувалася до поділу України, багато західних країн продовжували продавати їй зброю", – вважає Моравецький, зазначивши, що ситуація змінилась лише після нападу РФ на Україну.

"Перед нами відкрилася історична можливість. Україна відновить свій суверенітет і свободу, а Польща відновить безпеку на своїх кордонах, а Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв’язаній нею війні проти України. Він підкреслив, що Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України.

Теми: ЄвропаПольщамир
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