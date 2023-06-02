Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі: Перед нами – історична можливість встановити століття миру в Європі

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 20:10

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав відвернути перемогу Росії в повномасштабній війні в Україні, що є "смертельною загрозою" для Європи.

Про це він сказав у зверненні до учасників конгресу Polska Wielki Projekt ("Польща – великий проєкт") у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

У записі, зверненому до учасників конгресу, Моравецький розповів про роль Європи та загрозах для неї.

Реклама:

"Сьогодні для Європи існує насамперед одна смертельна загроза – перемога Росії, яка є антиподом усіх цінностей, що ми плекаємо, Росії, яка хоче не розвитку, а повернення до епохи імперського завоювання, не хоче нових технологій, лише старої брехні", – вважає він.

Принагідно прем’єр Польщі розкритикував Захід, який "проспав пробудження" Росії після подій у Грузії та на Кавказі, а також репресій проти власного населення.

"Захід і надалі жив дурною надією на стабілізацію відносин. Коли Росія готувалася до поділу України, багато західних країн продовжували продавати їй зброю", – вважає Моравецький, зазначивши, що ситуація змінилась лише після нападу РФ на Україну.

ВІДЕО ДНЯ

"Перед нами відкрилася історична можливість. Україна відновить свій суверенітет і свободу, а Польща відновить безпеку на своїх кордонах, а Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв’язаній нею війні проти України. Він підкреслив, що Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України.

Теми: ЄвропаПольщамир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: