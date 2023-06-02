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Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 22:53

Судячи з усього, Україна навмисно приховує час початку контрнаступу, тим самим намагаючись збити російських окупантів з пантелику, примусити їх до оборони і перешкодити їм захопити ініціативу, вважає Генштаб Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначають естонські військові, українські, російські та міжнародні джерела відрізняються "фальстартами" у зазначенні дат можливих активних дій України. Одночасно з цим бойові дії ведуться по всій лінії фронту, також ідуть бої місцевого значення.

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Українці продовжують створювати підґрунтя для подальших дій: вони намагаються зайняти кращі позиції, порушити управління і логістику військ противника, знищувати техніку, яка могла б зашкодити наступу – насамперед протиповітряну оборону, артилерію, танки, зазначає Генштаб Сил оборони Естонії.

Там також відзначають зниження кількості атак російських сил на сході України на добу з лютого цього року, причому після 19 травня росіяни ще сильніше знизили свою активність та здійснюють перегрупування.

"Найімовірніше, цього року РФ сконцентрується на повному захопленні Донецької області. У зв'язку з цим, імовірно, не пізніше осені росіяни чинитимуть сильний тиск на українські позиції на лінії Часів Яр – Сіверськ – Торське", – зазначається в повідомленні.

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Також естонська розвідка прогнозує, що в найближчому майбутньому Росія, найімовірніше, оголосить про нову хвилю мобілізації.

Як повідомлялось, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Теми: ЕстоніяГенштабконтрнаступУкраїна
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