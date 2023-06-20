ППО знищила вночі 28 із 30 "Шахедів", які атакували Україну – Генштаб
Вівторок, 20 червня 2023, 07:10
Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед", які вночі 20 червня атакували територію України.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.
Попередньо 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено".
Реклама:
Деталі: Також, за даними Генштабу, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет "С-300".
Інформація щодо наслідків ракетного удару наразі уточнюється.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 20 червня Київ атакували "Шахеди", у столиці та області працювала ППО.
- У повітряному просторі навколо Києва знищено майже 20 ворожих цілей.
- У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, а у Запоріжжі і його передмісті пошкоджено комунікації і приватне майно, однак обійшлося без жертв.