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ППО знищила вночі 28 із 30 "Шахедів", які атакували Україну – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 07:10
ППО знищила вночі 28 із 30 Шахедів, які атакували Україну – Генштаб
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед", які вночі 20 червня атакували територію України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Попередньо 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено".

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Деталі: Також, за даними Генштабу, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет "С-300".

Інформація щодо наслідків ракетного удару наразі уточнюється.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 20 червня Київ атакували "Шахеди", у столиці та області працювала ППО.
  • У повітряному просторі навколо Києва знищено майже 20 ворожих цілей.
  • У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, а у Запоріжжі і його передмісті пошкоджено комунікації і приватне майно, однак обійшлося без жертв.

Теми: ГенштабШахедУкраїна
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