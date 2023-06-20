ППО знищила вночі 28 із 30 "Шахедів", які атакували Україну – Генштаб

Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед", які вночі 20 червня атакували територію України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

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Попередньо 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено".

Деталі: Також, за даними Генштабу, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет "С-300".

Інформація щодо наслідків ракетного удару наразі уточнюється.

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