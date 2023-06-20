Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знищила вночі 28 із 30 "Шахедів", які атакували Україну – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 07:10
ППО знищила вночі 28 із 30 Шахедів, які атакували Україну – Генштаб
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед", які вночі 20 червня атакували територію України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Реклама:

Попередньо 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено".

Деталі: Також, за даними Генштабу, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет "С-300".

Інформація щодо наслідків ракетного удару наразі уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Вночі 20 червня Київ атакували "Шахеди", у столиці та області працювала ППО.
  • У повітряному просторі навколо Києва знищено майже 20 ворожих цілей.
  • У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, а у Запоріжжі і його передмісті пошкоджено комунікації і приватне майно, однак обійшлося без жертв.

Теми: ГенштабШахедУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росіяни атакували Запоріжжя і передмістя, є руйнування – ОВА
У Львові та області прогриміли вибухи
Українські сили провели успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту – ISW
У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: