ПВО уничтожила ночью 28 из 30 "Шахедов", которые атаковали Украину – Генштаб
Вторник, 20 июня 2023, 07:10
Силы противовоздушной обороны уничтожили предварительно 28 из 30 вражеских беспилотников типа "Шахед", которые ночью 20 июня атаковали территорию Украины.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.
Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожено".
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Детали: Также, по данным Генштаба, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет "С-300".
Информация о последствиях ракетного удара пока уточняется.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 20 июня Киев атаковали "Шахеды", в столице и области работала ПВО.
- В воздушном пространстве вокруг Киева уничтожено почти 20 вражеских целей.
- Во Львове враг попал в объект критической инфраструктуры, а в Запорожье и его пригороде повреждены коммуникации и частное имущество, однако обошлось без жертв.