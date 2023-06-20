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ПВО уничтожила ночью 28 из 30 "Шахедов", которые атаковали Украину – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 07:10
ПВО уничтожила ночью 28 из 30 Шахедов, которые атаковали Украину – Генштаб
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Силы противовоздушной обороны уничтожили предварительно 28 из 30 вражеских беспилотников типа "Шахед", которые ночью 20 июня атаковали территорию Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожено".

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Детали: Также, по данным Генштаба, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет "С-300".

Информация о последствиях ракетного удара пока уточняется.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 20 июня Киев атаковали "Шахеды", в столице и области работала ПВО.
  • В воздушном пространстве вокруг Киева уничтожено почти 20 вражеских целей.
  • Во Львове враг попал в объект критической инфраструктуры, а в Запорожье и его пригороде повреждены коммуникации и частное имущество, однако обошлось без жертв.

Темы: ГенштабШахедУкраина
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