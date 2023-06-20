ПВО уничтожила ночью 28 из 30 "Шахедов", которые атаковали Украину – Генштаб

Силы противовоздушной обороны уничтожили предварительно 28 из 30 вражеских беспилотников типа "Шахед", которые ночью 20 июня атаковали территорию Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожено".

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Детали: Также, по данным Генштаба, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет "С-300".

Информация о последствиях ракетного удара пока уточняется.

Что этому предшествовало:

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