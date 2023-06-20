Шойгу снова угрожает ударами по "центрам принятия решений" в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в случае, если вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.
Источник: пресс-служба Минобороны РФ
Прямая речь Шойгу: "По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу".
Детали: Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобританию, и ударит в ответ по "центрам принятия решений в Украине".
Также Шойгу пожаловался, что с 4 июня ВСУ совершили 263 атаки позиций российских оккупантов.
Что предшествовало:
- Еще в прошлом году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений, но намекал, что эти центры находятся не в Киеве. Однако угрозами все и закончилось, ни одного удара так и не было осуществлено.
- В апреле президент Владимир Зенленский заявлял, что деоккупация Крыма от российских захватчиков является безальтернативной.
- Также глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказывал мнение, что Россия не нанесет ядерный удар, когда украинские защитники зайдут в оккупированный Крым.
- В мае секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что Украина может использовать неожиданные методы освобождения Крыма от российской оккупации.