Шойгу снова угрожает ударами по "центрам принятия решений" в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в случае, если вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Прямая речь Шойгу: "По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу".

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Детали: Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобританию, и ударит в ответ по "центрам принятия решений в Украине".

Также Шойгу пожаловался, что с 4 июня ВСУ совершили 263 атаки позиций российских оккупантов.

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