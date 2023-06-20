Шойгу снова угрожает ударами по "центрам принятия решений" в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в случае, если вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Прямая речь Шойгу: "По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу".

Детали: Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобританию, и ударит в ответ по "центрам принятия решений в Украине".

Реклама:

Также Шойгу пожаловался, что с 4 июня ВСУ совершили 263 атаки позиций российских оккупантов.

Что предшествовало:

Еще в прошлом году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений, но намекал, что эти центры находятся не в Киеве. Однако угрозами все и закончилось, ни одного удара так и не было осуществлено.

В апреле президент Владимир Зенленский заявлял, что деоккупация Крыма от российских захватчиков является безальтернативной.

Также глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказывал мнение, что Россия не нанесет ядерный удар, когда украинские защитники зайдут в оккупированный Крым.

В мае секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что Украина может использовать неожиданные методы освобождения Крыма от российской оккупации.