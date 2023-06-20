Буданов розповів "цікаві факти" про підрив росіянами Каховської ГЕС

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що за пів години до руйнування Каховської ГЕС, по радіозв’язку було зафіксовано команду російським військовим залишити територію станції.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова Буданова: "Ця штучна техногенна катастрофа – терористичний акт і акт екоциду – здійснений свідомо Російською федерацією. Всі плітки, чутки, що може було якось інакше – не відповідає дійсності.

Є багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години (до прориву – ред.) по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час була група спеціального призначення. І після цього відбулося те що відбулося.

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Є цікавий ще один факт, що всі підрозділи російських окупаційних військ, які знаходилися поряд насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька".

Передісторія: