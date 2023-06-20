Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов розповів "цікаві факти" про підрив росіянами Каховської ГЕС

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 17:01
Буданов розповів цікаві факти про підрив росіянами Каховської ГЕС
Скриншот

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що за пів години до руйнування Каховської ГЕС, по радіозв’язку було зафіксовано команду російським військовим залишити територію станції.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова Буданова: "Ця штучна техногенна катастрофа – терористичний акт і акт екоциду – здійснений свідомо Російською федерацією. Всі плітки, чутки, що може було якось інакше – не відповідає дійсності.

Є багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години (до прориву – ред.) по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час була група спеціального призначення. І після цього відбулося те що відбулося.

Реклама:

Є цікавий ще один факт, що всі підрозділи російських окупаційних військ, які знаходилися поряд насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БудановКаховська ГЕСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Не муляж: Буданов прийшов на зустріч з послом Японії в Україні
Данілов назвав пріоритет наступу Сил оборони на цей час: "знекровлення артилерії"
В Україні показали трьох військовополонених, яких вдалось забрати з Угорщини
РосЗМІ опублікували фото могили російського генерала, що загинув в червні в Україні
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: