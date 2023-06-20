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Буданов рассказал "интересные факты" о подрыве россиянами Каховской ГЭС

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 17:01
Буданов рассказал интересные факты о подрыве россиянами Каховской ГЭС
Скриншот

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что за полчаса до разрушения Каховской ГЭС, по радиосвязи была зафиксирована команда российским военным покинуть территорию возле станции.

Источник: Буданов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь Буданова: "Первое, эта искусственная техногенная катастрофа – террористический акт и акт экоцида – осуществлена сознательно Российской федерацией. Все сплетни, слухи, что может было как-то иначе – не соответствует действительности.

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Есть много фактов, которые прямо показывают, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса (до прорыва - ред.) по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время была группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло.

Есть интересный еще один факт, что все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох".

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Темы: БудановКаховская ГЭСРосcия
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