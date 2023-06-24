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У Ростові військовий штаб оточили танки – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 06:50
У Ростові військовий штаб оточили танки – росЗМІ
Танки біля військового штабу у Ростові. ФОТО "Медузи"

Штабу Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточений танками і людьми у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме оточив штаб – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".

Джерело: російське видання "Медуза", Telegram-канал "Astra"

Деталі: Як повідомляє "Медуза", у відкритому фотобанку російського агентства "ТАСС" зазначено, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону оточили бойовики ПВК "Вагнера".

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Водночас, зазначає видання, засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що озброєні люди на кадрах із центру Ростова - військовослужбовці Міноборони РФ.

 

"Вони не "оточують своїх", а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна", - зауважив він.

Вночі 24 червня глава "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його "армія" перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Російські силовики цілодобово доповідають президенту РФ Володимиру Путіну про заходи, які вживаються щодо протистояння "збройному заколоту" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У РФ почалися проблеми з доступом до новин.

Теми: РосіятанкиВагнерПригожин
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