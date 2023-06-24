У Ростові військовий штаб оточили танки – росЗМІ

Штабу Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточений танками і людьми у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме оточив штаб – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".

Джерело: російське видання "Медуза", Telegram-канал "Astra"

Деталі: Як повідомляє "Медуза", у відкритому фотобанку російського агентства "ТАСС" зазначено, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону оточили бойовики ПВК "Вагнера".

Водночас, зазначає видання, засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що озброєні люди на кадрах із центру Ростова - військовослужбовці Міноборони РФ.

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"Вони не "оточують своїх", а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна", - зауважив він.

Вночі 24 червня глава "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його "армія" перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов.

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