В Ростове военный штаб окружили танки – росСМИ

Штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружен танками и людьми в форме, пока точно неизвестно, кто именно окружил штаб – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".

Источник: российское издание "Медуза", Telegram-канал "Astra"

Детали: Как сообщает "Медуза", в открытом фотобанке российского агентства "ТАСС" указано, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили боевики ЧВК "Вагнера".

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В то же время, отмечает издание, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что вооруженные люди на кадрах из центра Ростова – военнослужащие Минобороны РФ.

"Они не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", – отметил он.

Ночью 24 июня глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "армия" пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов.

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