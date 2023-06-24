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В Ростове военный штаб окружили танки – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 06:50
В Ростове военный штаб окружили танки – росСМИ
Танки возле военного штаба в Ростове. ФОТО "Медузы"

Штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружен танками и людьми в форме, пока точно неизвестно, кто именно окружил штаб – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".

Источник: российское издание "Медуза", Telegram-канал "Astra"

Детали: Как сообщает "Медуза", в открытом фотобанке российского агентства "ТАСС" указано, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили боевики ЧВК "Вагнера".

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В то же время, отмечает издание, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что вооруженные люди на кадрах из центра Ростова – военнослужащие Минобороны РФ.

 

"Они не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", – отметил он.

Ночью 24 июня глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "армия" пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
  • Российские силовики круглосуточно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются по противостоянию "вооруженному мятежу" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В РФ начались проблемы с доступом к новостям.

Темы: РосcиятанкиВагнерПригожин
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