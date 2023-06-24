Кадиров про бунт Пригожина: "Ніж в спину", кадировці вже їдуть рятувати Путіна

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що дії ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина це "зрада", "ніж у спину" і "справжній військовий заколот". Він додав, що його бойовики вже виїхали "в зони напруженості" і готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Друзі, ніч видалася складною і перельоти не дали часу озвучити тут мою позицію з приводу цієї мерзенної зради!

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Усе, що відбувається, - ніж у спину і справжній військовий заколот!..

Повністю підтримую кожне слово Володимира Володимировича Путіна!

Звертаюся до бійців - патріотів нашої Батьківщини. Не ведіться на провокації. Які б цілі вам не розписували, які б обіцянки вам не говорили - безпека держави і згуртованість російського суспільства в такий момент понад усе! Подивіться, як користуються цією ситуацією наші вороги на Заході. Скільки вкидань, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку виникнення дестабілізуючої обстановки. І це очікувані наслідки зрадницького маршу Пригожина.

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Те, що відбувається, - це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню.

Бійці Міноборони і Росгвардії по Чеченській Республіці вже виїхали в зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії і захистити її державність!

Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!".

Деталі: Кадиров заявив, що війна - не час для суперечок у тилу: "Тил має бути завжди спокійним і надійним. Уявіть, що зараз відчувають хлопці в окопах, перед обличчям яких ворог, а за спиною зрадницька авантюра".

Пряма мова: "Історія показує, що подібні дії можуть призвести до кривавих наслідків. Нам мало втрат на СВО? Ми ще повинні створювати проблеми всередині країни?

У нас є верховний головнокомандувач, обраний народом, який знає всю ситуацію до найдрібніших подробиць краще за будь-якого стратега, а тим паче за бізнесмена, сам обдзвонює командирів "на землі" і повністю контролює перебіг проведення СВО. І рішення Верховного Головнокомандувача ухвалюються виважено, скрупульозно. Кожен із нас бачить тільки одну частину карти, а він - усі відразу! І абсолютно правильно зазначив Володимир Володимирович у своєму зверненні до нації - це військовий заколот! Жодного виправдання подібним діям немає".

Кадиров також відправив на війну в Україну тисячі своїх бойовиків. Раніше він критикував Пригожина, тому що той публічно заявляв про нестачу боєприпасів. За його словами, такі проблеми потрібно було вирішувати з Міноборони РФ тихо.

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