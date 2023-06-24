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Кадиров про бунт Пригожина: "Ніж в спину", кадировці вже їдуть рятувати Путіна

Альона Мазуренко Субота, 24 червня 2023, 12:12
Кадиров про бунт Пригожина: Ніж в спину, кадировці вже їдуть рятувати Путіна
ПРИГОЖИН І КАДИРОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що дії ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина це "зрада", "ніж у спину" і  "справжній військовий заколот". Він додав, що його бойовики вже виїхали "в зони напруженості" і готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина. 

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Друзі, ніч видалася складною і перельоти не дали часу озвучити тут мою позицію з приводу цієї мерзенної зради!

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Усе, що відбувається, - ніж у спину і справжній військовий заколот!..

Повністю підтримую кожне слово Володимира Володимировича Путіна!

Звертаюся до бійців - патріотів нашої Батьківщини. Не ведіться на провокації. Які б цілі вам не розписували, які б обіцянки вам не говорили - безпека держави і згуртованість російського суспільства в такий момент понад усе! Подивіться, як користуються цією ситуацією наші вороги на Заході. Скільки вкидань, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку виникнення дестабілізуючої обстановки. І це очікувані наслідки зрадницького маршу Пригожина.

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Те, що відбувається, - це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню.

Бійці Міноборони і Росгвардії по Чеченській Республіці вже виїхали в зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії і захистити її державність!

Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!".

Деталі: Кадиров заявив, що війна - не час для суперечок у тилу: "Тил має бути завжди спокійним і надійним. Уявіть, що зараз відчувають хлопці в окопах, перед обличчям яких ворог, а за спиною зрадницька авантюра".

Пряма мова: "Історія показує, що подібні дії можуть призвести до кривавих наслідків. Нам мало втрат на СВО? Ми ще повинні створювати проблеми всередині країни?

У нас є верховний головнокомандувач, обраний народом, який знає всю ситуацію до найдрібніших подробиць краще за будь-якого стратега, а тим паче за бізнесмена, сам обдзвонює командирів "на землі" і повністю контролює перебіг проведення СВО. І рішення Верховного Головнокомандувача ухвалюються виважено, скрупульозно. Кожен із нас бачить тільки одну частину карти, а він - усі відразу! І абсолютно правильно зазначив Володимир Володимирович у своєму зверненні до нації - це військовий заколот! Жодного виправдання подібним діям немає".

Кадиров також відправив на війну в Україну тисячі своїх бойовиків. Раніше він критикував Пригожина, тому що той публічно заявляв про нестачу боєприпасів. За його словами, такі проблеми потрібно було вирішувати з Міноборони РФ тихо.

Передісторія: 

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).

Теми: КадировПригожинвійнаРосія
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