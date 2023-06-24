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Кадыров о бунте Пригожина: "Нож в спину", кадыровцы уже едут спасать Путина

Алена МазуренкоСуббота, 24 июня 2023, 12:12
Кадыров о бунте Пригожина: Нож в спину, кадыровцы уже едут спасать Путина
ПРИГОЖИН И КАДЫРОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина это "предательство", "нож в спину" и "настоящий военный мятеж". Он добавил, что его боевики уже выехали "в зоны напряженности" и готовы помочь Минобороны России подавить мятеж Пригожина.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Друзья, ночь выдалась сложной и перелеты не дали времени озвучить здесь мою позицию по поводу этой мерзкой измены!

Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж!

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Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!

Обращаюсь к бойцам - патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам не расписывали, какие бы обещания вам не говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько лжи, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина.

Происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению.

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Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!

Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!".

Детали: Кадыров заявил, что война - не время для споров в тылу: "Тыл должен быть всегда спокойным и надежным. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра".

Прямая речь: "История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы еще должны создавать проблемы внутри страны?

У нас есть верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега, а тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И абсолютно правильно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет".

Кадыров также отправил на войну в Украину тысячи своих боевиков. Ранее он критиковал Пригожина, потому что тот публично заявлял о нехватке боеприпасов. По его словам, такие проблемы нужно было решать с Минобороны РФ тихо.

Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Темы: КадыровПригожинвойнаРосcия
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