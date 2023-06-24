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Ветеранам "Вагнера" сказали чекати в повній бойовій готовності – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 18:03
Ветеранам Вагнера сказали чекати в повній бойовій готовності – росЗМІ
Євген Пригожин, фото: Конкорд

Ветеранам ПВК "Вагнер" наказали чекати відмашки, щоб приєднатися до заколоту Євгена Пригожина.

Джерело: російське видання "Важные истории" з посиланням на одного з бойовиків, які брали участь у вторгненні в Україну, "Новая газета Европа" 

Деталі: За словами бойовика, ветеранам ПВК "Вагнер", які побажали взяти участь у збройному заколоті, наказали чекати сигналу в повній боєготовності.

Пряма мова: "Ми чекаємо офіційного наказу від баті [Євгена Пригожина]. Росгвардія і армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності.

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Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії".

Деталі: Пізніше "Новая газета Европа" повідомила, що керівництво ПВК "Вагнер" ще в п'ятницю наказало найманцям, які перебувають у московському регіоні, бути готовими висуватися назустріч "підрозділам, що прибувають".

Два бійці ПВК "Вагнер", які зараз перебувають у відпустці в московському регіоні, розповіли "Новой-Европа", що ще вчора з ними вийшли на зв'язок представники керівництва з розпорядженням "бути готовими висуватися назустріч підрозділам ПВК, що прибувають".

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Теми: ВагнерРосія
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