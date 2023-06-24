Ветеранам "Вагнера" сказали чекати в повній бойовій готовності – росЗМІ
Ветеранам ПВК "Вагнер" наказали чекати відмашки, щоб приєднатися до заколоту Євгена Пригожина.
Джерело: російське видання "Важные истории" з посиланням на одного з бойовиків, які брали участь у вторгненні в Україну, "Новая газета Европа"
Деталі: За словами бойовика, ветеранам ПВК "Вагнер", які побажали взяти участь у збройному заколоті, наказали чекати сигналу в повній боєготовності.
Пряма мова: "Ми чекаємо офіційного наказу від баті [Євгена Пригожина]. Росгвардія і армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності.
Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії".
Деталі: Пізніше "Новая газета Европа" повідомила, що керівництво ПВК "Вагнер" ще в п'ятницю наказало найманцям, які перебувають у московському регіоні, бути готовими висуватися назустріч "підрозділам, що прибувають".
Два бійці ПВК "Вагнер", які зараз перебувають у відпустці в московському регіоні, розповіли "Новой-Европа", що ще вчора з ними вийшли на зв'язок представники керівництва з розпорядженням "бути готовими висуватися назустріч підрозділам ПВК, що прибувають".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої.