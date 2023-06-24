Ветеранам "Вагнера" сказали ждать в полной боевой готовности – росСМИ

Ветеранам ЧВК "Вагнер" приказали ждать отмашки, чтобы присоединиться к мятежу Евгения Пригожина.

Источник: российское издание "Важные истории" со ссылкой на одного из боевиков, участвовавших во вторжении в Украину, "Новая газета Европа"

Детали: По словам боевика, пожелавшим поучаствовать в вооруженном мятеже ветеранам ЧВК "Вагнер" приказали ждать сигнала в полной боеготовности.

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Прямая речь: "Мы ждём официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности.

Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях".

Детали: Позже "Новая газета Европа" сообщила, что руководство ЧВК "Вагнер" еще в пятницу приказало наемникам, находящимся в московском регионе, быть готовыми выдвигаться навстречу "подходящим подразделениям"

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Два бойца ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся в отпуске в московском регионе, рассказали "Новой-Европа", что еще вчера с ними вышли на связь представители руководства с распоряжением "быть готовыми выдвигаться навстречу подходящим подразделениям ЧВК".

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