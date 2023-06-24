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Ветеранам "Вагнера" сказали ждать в полной боевой готовности – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 18:03
Ветеранам Вагнера сказали ждать в полной боевой готовности – росСМИ
Евгений Пригожин, фото: Конкорд

Ветеранам ЧВК "Вагнер" приказали ждать отмашки, чтобы присоединиться к мятежу Евгения Пригожина.

Источник: российское издание "Важные истории" со ссылкой на одного из боевиков, участвовавших во вторжении в Украину, "Новая газета Европа"

Детали: По словам боевика, пожелавшим поучаствовать в вооруженном мятеже ветеранам ЧВК "Вагнер" приказали ждать сигнала в полной боеготовности.

Прямая речь: "Мы ждём официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности.

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Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях".

Детали: Позже "Новая газета Европа" сообщила, что руководство ЧВК "Вагнер" еще в пятницу приказало наемникам, находящимся в московском регионе, быть готовыми выдвигаться навстречу "подходящим подразделениям"

Два бойца ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся в отпуске в московском регионе, рассказали "Новой-Европа", что еще вчера с ними вышли на связь представители руководства с распоряжением "быть готовыми выдвигаться навстречу подходящим подразделениям ЧВК".

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Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". 
  • Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
  • В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои.

Темы: ВагнерРосcия
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