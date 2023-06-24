"Вагнерівці" заблокували поліцейських у відділах поліції Ростова – ЗМІ

Найманці ПВК "Вагнер" ще з ночі захопили будівлі районних відділів поліції Ростовської області, співробітники райвідділів досі заблоковані у своїх кабінетах.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на джерела в силових структурах РФ

Деталі: Будівлі районних відділів поліції Ростовської області з ночі захоплені найманцями ПВК "Вагнер", повідомили "Новой-Европа" два джерела в силових структурах.

Ті співробітники, які прибули у відділи по тривозі, зараз блоковані у своїх кабінетах: їм сказали "сидіти і працювати", але дозволяють замовляти воду та їжу.

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СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування) і ОМОН (загін міліції особливого призначення) також блоковані на своїх базах, Росгвардія блокована у своїх машинах для перевезення бійців, повідомляють джерела "Новой-Европа". Блокування СОБР підтверджує і третій співрозмовник видання: за його даними, навпроти будівлі стоїть пікап зі станковим кулеметом і "вагнерівцями".

Як розповів співрозмовник "Новой-Европа", у районі Аксайського мосту – одного з великих в'їздів у місто – розташувалися кілька машин із кулеметами.

Передісторія: