"Вагнерівці" заблокували поліцейських у відділах поліції Ростова – ЗМІ
Найманці ПВК "Вагнер" ще з ночі захопили будівлі районних відділів поліції Ростовської області, співробітники райвідділів досі заблоковані у своїх кабінетах.
Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на джерела в силових структурах РФ
Деталі: Будівлі районних відділів поліції Ростовської області з ночі захоплені найманцями ПВК "Вагнер", повідомили "Новой-Европа" два джерела в силових структурах.
Ті співробітники, які прибули у відділи по тривозі, зараз блоковані у своїх кабінетах: їм сказали "сидіти і працювати", але дозволяють замовляти воду та їжу.
СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування) і ОМОН (загін міліції особливого призначення) також блоковані на своїх базах, Росгвардія блокована у своїх машинах для перевезення бійців, повідомляють джерела "Новой-Европа". Блокування СОБР підтверджує і третій співрозмовник видання: за його даними, навпроти будівлі стоїть пікап зі станковим кулеметом і "вагнерівцями".
Як розповів співрозмовник "Новой-Европа", у районі Аксайського мосту – одного з великих в'їздів у місто – розташувалися кілька машин із кулеметами.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.