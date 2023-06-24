"Вагнеровцы" заблокировали полицейских в отделах полиции Ростова – СМИ
Наемники ЧВК "Вагнер" еще с ночи захватили здания районных отделов полиции Ростовской области, сотрудники райотделов до сих пор заблокированы в своих кабинетах.
Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ
Детали: Здания районных отделов полиции Ростовской области с ночи захвачены наемниками ЧВК "Вагнер", сообщили "Новой-Европа" два источника в силовых структурах.
Те сотрудники, которые прибыли в отделы по тревоге, сейчас блокированы в своих кабинетах: им сказали "сидеть и работать", но разрешают заказывать воду и еду.
СОБР и ОМОН также блокированы на своих базах, Росгвардия блокирована в своих машинах для перевозки бойцов, сообщают источники "Новой-Европа". Блокирование СОБР подтверждает и третий собеседник издания: по его данным, напротив здания стоит пикап со станковым пулеметом и "вагнеровцами".
Как рассказал собеседник "Новой-Европа", в районе Аксайского моста — одного из крупных въездов в город — расположились несколько машин с пулеметами.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.