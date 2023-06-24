Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнеровцы" заблокировали полицейских в отделах полиции Ростова – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 17:39
Вагнеровцы заблокировали полицейских в отделах полиции Ростова – СМИ
"Вагнеровец" в центре Ростова 24 июня, фото: Важные истории

Наемники ЧВК "Вагнер" еще с ночи захватили здания районных отделов полиции Ростовской области, сотрудники райотделов до сих пор заблокированы в своих кабинетах.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ

Детали: Здания районных отделов полиции Ростовской области с ночи захвачены наемниками ЧВК "Вагнер", сообщили "Новой-Европа" два источника в силовых структурах.

Те сотрудники, которые прибыли в отделы по тревоге, сейчас блокированы в своих кабинетах: им сказали "сидеть и работать", но разрешают заказывать воду и еду.

Реклама:

СОБР и ОМОН также блокированы на своих базах, Росгвардия блокирована в своих машинах для перевозки бойцов, сообщают источники "Новой-Европа". Блокирование СОБР подтверждает и третий собеседник издания: по его данным, напротив здания стоит пикап со станковым пулеметом и "вагнеровцами".

Как рассказал собеседник "Новой-Европа", в районе Аксайского моста — одного из крупных въездов в город — расположились несколько машин с пулеметами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияВагнерполицияПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России рубль не останавливает падение и уже обновляет рекорды марта 2022 года

обновленоГлава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН

Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности

Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС

Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT

Все новости...
Росcия
В Беларусь прилетели пять пустых самолетов из России – СМИ
В Липецкой области перекопали шоссе, чтобы остановить колонну вагнеровцев
Ветеранам "Вагнера" сказали ждать в полной боевой готовности – росСМИ
Последние новости
16:33
В одесский зоопарк приняли животных из Херсона, которых прибило к берегу
16:27
видеоНа таврийском направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций
16:21
В России рубль не останавливает падение и уже обновляет рекорды марта 2022 года
16:20
Россияне активно скупают недвижимость в Литве
16:14
Украинский military tech на подъеме: какие новейшие разработки помогают Силам Обороны
15:59
Генерал-майор ВСУ о "восстании вагнеровцев": Пригожин не является самостоятельной фигурой в мятеже
15:58
Подрясник с чипсами и церковная шапка: что украинцы забывали в поездах в 2023 году
15:51
Изъяли 15 фур подделок: в Кировоградской области разоблачили нелегальную швейную фабрику
15:49
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
15:40
На Киевщине пока не готов к зиме каждый второй объект
Все новости...
Реклама: