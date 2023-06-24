"Вагнеровцы" заблокировали полицейских в отделах полиции Ростова – СМИ

Наемники ЧВК "Вагнер" еще с ночи захватили здания районных отделов полиции Ростовской области, сотрудники райотделов до сих пор заблокированы в своих кабинетах.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ

Детали: Здания районных отделов полиции Ростовской области с ночи захвачены наемниками ЧВК "Вагнер", сообщили "Новой-Европа" два источника в силовых структурах.

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Те сотрудники, которые прибыли в отделы по тревоге, сейчас блокированы в своих кабинетах: им сказали "сидеть и работать", но разрешают заказывать воду и еду.

СОБР и ОМОН также блокированы на своих базах, Росгвардия блокирована в своих машинах для перевозки бойцов, сообщают источники "Новой-Европа". Блокирование СОБР подтверждает и третий собеседник издания: по его данным, напротив здания стоит пикап со станковым пулеметом и "вагнеровцами".

Как рассказал собеседник "Новой-Европа", в районе Аксайского моста — одного из крупных въездов в город — расположились несколько машин с пулеметами.

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