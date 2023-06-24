У Міноборони порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"
Субота, 24 червня 2023, 18:37
У Міноборони України вважають, що російським окупантам було б безпечніше висунутися до Росії на допомогу "товаришам по обидва боки конфлікту", аніж воювати з українською армією.
Джерело: Міноборони у Twitter
Дослівно: "Міністерство оборони України дивується, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам по обидва боки конфлікту.
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Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
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