У Міноборони порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

У Міноборони України вважають, що російським окупантам було б безпечніше висунутися до Росії на допомогу "товаришам по обидва боки конфлікту", аніж воювати з українською армією.

Джерело: Міноборони у Twitter

Дослівно: "Міністерство оборони України дивується, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам по обидва боки конфлікту.

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Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії".

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