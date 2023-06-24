В Минобороны посоветовали оккупантам бежать в РФ на помощь товарищам "с обеих сторон"
Суббота, 24 июня 2023, 18:37
В Минобороны Украины считают, что российским оккупантам было бы безопаснее выдвинуться в Россию на помощь "товарищам по обе стороны конфликта", чем воевать с украинской армией.
Источник: Минобороны в Twitter
Дословно: "Министерство обороны Украины удивляется, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам по обе стороны конфликта.
Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии".
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Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.