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В Минобороны посоветовали оккупантам бежать в РФ на помощь товарищам "с обеих сторон"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 18:37
В Минобороны посоветовали оккупантам бежать в РФ на помощь товарищам с обеих сторон

В Минобороны Украины считают, что российским оккупантам было бы безопаснее выдвинуться в Россию на помощь "товарищам по обе стороны конфликта", чем воевать с украинской армией.

Источник: Минобороны в Twitter

Дословно: "Министерство обороны Украины удивляется, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам по обе стороны конфликта.

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Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии".

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Темы: МинобороныРосcияПригожинВагнер
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