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Вокзали Ростова переповнені людьми, не вистачає квитків – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 19:10
Вокзали Ростова переповнені людьми, не вистачає квитків – росЗМІ
вокзал у Ростові, фото "Комерсанта"

Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.

Джерело: "Коммерсант", пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Кореспондент "Коммерсанта" передає, що великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.

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Видання публікує відео великого скупчення людей на вокзалі.

За інформацією уряду регіону, автовокзал працює в штатному режимі.

"Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух", - повідомили в прес-службі уряду журналістам.

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Водночас, РИА Новости з посиланням на "Російську залізницю" (РЖД) запевняє, що "обстановка на вокзалі Ростова-на-Дону спокійна".

Водночас із посиланням на регіональну владу повідомляється, що купівля квитків у Ростові на поїзди за деякими напрямками може бути проблематичною через зростання попиту.

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Теми: РосіязалізницяПригожинВагнер
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