Вокзали Ростова переповнені людьми, не вистачає квитків – росЗМІ
Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.
Джерело: "Коммерсант", пропагандистське агентство РИА Новости
Деталі: Кореспондент "Коммерсанта" передає, що великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.
Видання публікує відео великого скупчення людей на вокзалі.
За інформацією уряду регіону, автовокзал працює в штатному режимі.
"Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух", - повідомили в прес-службі уряду журналістам.
Водночас, РИА Новости з посиланням на "Російську залізницю" (РЖД) запевняє, що "обстановка на вокзалі Ростова-на-Дону спокійна".
Водночас із посиланням на регіональну владу повідомляється, що купівля квитків у Ростові на поїзди за деякими напрямками може бути проблематичною через зростання попиту.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.