В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ
Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.
Источник: "Коммерсант", пропагандистское агентство РИА Новости
Детали: Корреспондент "Коммерсанта" передает, что большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.
Издание публикует видео большого скопления людей на вокзале.
По информации правительства региона, автовокзал работает в штатном режиме.
"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", — сообщили в пресс-службе правительства журналистам.
В то же время, РИА Новости со ссылкой на "Российские железные дороги" (РЖД) уверяет, что "обстановка на вокзале Ростова-на-Дону спокойная".
В то же время, со ссылкой на региональные власти сообщается, что покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за выросшего спроса.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.