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В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 19:10
В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ
вокзал в Ростове, фото "Коммерсанта"

Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

Источник: "Коммерсант", пропагандистское агентство РИА Новости

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Детали: Корреспондент "Коммерсанта" передает, что большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

Издание публикует видео большого скопления людей на вокзале.

По информации правительства региона, автовокзал работает в штатном режиме.

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"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", — сообщили в пресс-службе правительства журналистам.

В то же время, РИА Новости со ссылкой на "Российские железные дороги" (РЖД) уверяет, что "обстановка на вокзале Ростова-на-Дону спокойная".

В то же время, со ссылкой на региональные власти сообщается, что покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за выросшего спроса.

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Темы: Росcияжелезная дорогаПригожинВагнер
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