Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 19:10
В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ
вокзал в Ростове, фото "Коммерсанта"

Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

Источник: "Коммерсант", пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Корреспондент "Коммерсанта" передает, что большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

Реклама:

Издание публикует видео большого скопления людей на вокзале.

По информации правительства региона, автовокзал работает в штатном режиме.

"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", — сообщили в пресс-службе правительства журналистам.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, РИА Новости со ссылкой на "Российские железные дороги" (РЖД) уверяет, что "обстановка на вокзале Ростова-на-Дону спокойная".

В то же время, со ссылкой на региональные власти сообщается, что покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за выросшего спроса.

Предыстория:

Темы: Росcияжелезная дорогаПригожинВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В суде Киева прогремел взрыв

Кремль уволил главу главного рупора пропаганды

В России рубль не останавливает падение и уже обновляет рекорды марта 2022 года

обновленоГлава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров

Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН

Все новости...
Росcия
Российские паблики показали якобы сбитый «Вагнером» российский вертолет
Байден поговорил о ситуации в РФ с Шольцом, Макроном и Сунаком
Под контролем "Вагнера" 4,8 тыс кв.км России − DeepState нанес на карту новые отметки
Последние новости
18:38
В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники
18:19
Один из беспилотников, которые атаковали Подмосковье, упал на крышу военного объекта − росСМИ
18:16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
18:06
Годовая инфляция в Турции замедлились до минимума с декабря 2021 года
18:05
В суде Киева прогремел взрыв
18:01
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
17:58
Украинцы за 2023 год пожаловались на нарушение языкового закона более 2 тыс. раз – языковой омбудсмен
17:48
В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники
17:33
В ФГИУ рассказали, сколько средств принесла приватизация с начала года
17:31
В Болгарии подтвердили визит Зеленского, сожалеют из-за утечки информации
Все новости...
Реклама: