США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі
США наразі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення України про підготовку Росією теракту.
Джерело: представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу
Пряма мова Кірбі: "Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно".
Деталі: Відповідаючи на додаткове питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, Кірбі сказав, що США наразі не бачать і цього.
Пряма мова Кірбі: "Скажу одне − що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується.
І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України".
Деталі: Він також додав, що США "не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування".
Передісторія:
- 20 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
- Пізніше Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
- 25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.