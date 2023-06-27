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США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 02:43
США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

США наразі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення України про підготовку Росією теракту.

Джерело: представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно".

Деталі: Відповідаючи на додаткове питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, Кірбі сказав, що США наразі не бачать і цього.

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Пряма мова Кірбі: "Скажу одне − що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується.

І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України".

Деталі: Він також додав, що США "не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування".

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Теми: СШАЗАЕСРосія
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