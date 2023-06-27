США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби
США пока не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией теракта.
Источник: представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге
Прямая речь Кирби: "Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Но мы следим за этим очень, очень внимательно".
Детали: Отвечая на дополнительный вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия, Кирби сказал, что США пока не видят и этого.
Прямая речь Кирби: "Скажу одно − что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается.
И мы не видим никаких признаков − кроме бурной риторики − мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины".
Детали: Он также добавил, что США "не сделали ничего и не видели ничего, что могло бы заставить Америку изменить ее собственные стратегические силы сдерживания".
Предыстория:
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- Позже Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.
- 25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден, но внимания мира недостаточно.