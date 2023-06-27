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США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 02:43
США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

США пока не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией теракта.

Источник: представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Прямая речь Кирби: "Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Но мы следим за этим очень, очень внимательно".

Детали: Отвечая на дополнительный вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия, Кирби сказал, что США пока не видят и этого.

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Прямая речь Кирби: "Скажу одно − что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается.

И мы не видим никаких признаков − кроме бурной риторики − мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины".

Детали: Он также добавил, что США "не сделали ничего и не видели ничего, что могло бы заставить Америку изменить ее собственные стратегические силы сдерживания".

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Темы: СШАЗАЭСРосcия
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